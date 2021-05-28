28 травня, 11:30 відбудеться пресбрифінг на тему: «Від “А” до “Я” про комірне в Україні. Як відстоювати свої права, робити перерахунок і знизити тарифи вже сьогодні»

Організатор: Аліна Логозяк. Спікер: Аліна Логозяк - незалежний експерт у сфері ЖКГ. Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос. Підсумкові матеріали: Відео: Замовити фото натисніть тут - Фотобанк