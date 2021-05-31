"Поетична доба"- 2021. Презентація нової книжки поетеси-переможниці Міжнародного конкурсу української поезії

31 травня, 15:00 підбиття підсумків Міжнародного конкурсу української поезії "Поетична доба"- 2021 та презентація книги його переможниці - поетеси з Полтави Наталки Фурси

Організатор: Спілка письменників України; Укрінформ.

Учасники: Дмитро Дроздовський - критик, перекладач, письменник, головний редактор журналу "Всесвіт"; Наталія Бельченко - поетеса, перекладачка, член журі конкурсу "Поетична доба"; Наталка Фурса - журналіст та поетеса з Полтави, переможниця Міжнародного конкурсу української поезії "Поетична доба"- 2021.

Модератор: Юлія Бережко-Камінська - поетеса.

Коротко. Під час заходу буде підбито підсумки Міжнародного конкурсу української поезії "Поетична доба"- 2021. Переможниця конкурсу - поетеса з Полтави Наталка Фурса презентуватиме свою нову книгу «…ані вирію, ані скиту…».

Цьогоріч дві книжки Наталі відзначені преміями: книга прози «Зінське щеня» - Міжнародною літературною премією імені Пантелеймона Куліша, а остання в часі поетична книжка «…ані вирію, ані скиту…» - Всеукраїнською премією імені Анатолія Криловця.

Довідково. Наталка Фурса (1964, Полтава) – поетеса, прозаїк, член Національної спілки письменників України (1997) та Асоціації українських письменників (2001).

Закінчила факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1986). Тривалий час працювала за фахом у засобах масової інформації, редактором у видавництвах.

З 2011 року мешкає в селищі Ромодан на Миргородщині (Полтавська область), на творчій роботі.

Автор семи поетичних книжок: «Окрик» (Київ, 1993), «Дар Любові» (Полтава, 1997), «Страсті по Страті» (Полтава, 2000, 2001), «Необлітане небо» (Полтава, 2002), «Нічого, крім повторень» (Київ–Хмельницький, 2004), «Пилок і пил» (Полтава, 2015), «…ані вирію, ані скиту…» (Полтава, 2020), а також книги малої прози «Зінське щеня» (Полтава, 2017).

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