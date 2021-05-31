Школа фермера ФАО: роль жінок у популяризації екосистемних послуг

31 травня, 14:00 тренінг на тему: «Роль сільських жінок у популяризації екосистемних послуг».

Організатор: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Учасники: Раїса Вожегова - доктор с.-г. наук, професор, академік НААН, заслужена діячка науки і техніки України, директорка Інституту зрошуваного землеробства НААН (ІЗЗ НААН); Наталія Ключник - виконавча директорка Асоціації сільських, селищних рад і об’єднаних громад України (АССОГУ); Лариса Бондаренко - виконавча директорка Асоціації «Українське Ґрунтове Партнерство» (УҐП); Наталія Волошина - менеджерка Агенції зі сталого розвитку Карпатського регіону «Форза», м. Ужгород.

Коротко. Тренінг є частиною Польової школи фермера «Створення, реконструкція та управління полезахисними лісовими смугами».

Провідні наукові діячки та менеджерки ознайомлять аудиторію з результатами напрацювань у сфері сучасного розуміння екосистемних послуг та гендерної рівності в економічному механізмі екосистемних послуг лісових, земельних та водних ресурсів. Також буде розглянуто питання ролі та виробничих функцій, які можуть реалізовувати жінки, нові підходи до зайнятості жінок у реалізації екосистемних послуг полезахисних лісосмуг, заходи у сфері управління екосистемними послугами, результати аналізу гендерної ситуації в лісовій галузі України, огляд заходів міжнародного проєкту «Ліси в жіночих руках» тощо.

Питання до розгляду:

Гендерна рівність в економічному механізмі екосистемних послуг водних і земельних ресурсів у адаптації до змін клімату.

Нові підходи до зайнятості жінок у реалізації екосистемних послуг полезахисних лісосмуг.

Роль жінки в управлінні екосистемними послугами в історичному аспекті та локальних активностях у сфері ґрунтознавства.

Роль жінок у сучасному лісовому секторі України.

Довідково. Тренінг проводиться для осіб, чия діяльність спрямована на відновлення та реконструкцію лісових смуг, захист ґрунтів від ерозії й утворення пилових бур, боротьбу з опустелюванням, агролісомеліоративне районування, оптимізацію системи захисних лісових насаджень в агроландшафтах степової зони України: представників об’єднаних територіальних громад, керівників сільськогосподарських підприємств, агрономів, фермерів, лісівників, виробників енергетичних культур, горіхової асоціації України, асоціації пасічників України, а також викладачів, науковців, посадовців.

Захід проходить у межах Польової школи фермера «Створення, реконструкція та управління полезахисними лісовими смугами», що є частиною проєкту «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих ландшафтах степової та лісостепової зон України», та реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/KLYVLrrx4iwqCB4P9

Посилання для участі у заході: https://fao.zoom.us/j/91929704881

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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