28 травня, 14:00 - міжнародний круглий стіл на тему: «ПДЧ для України: чи готовий до цього Альянс і чи готова Україна?»

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді (МЦПРП).

Учасники: Сергій Кривонос - генерал майор ЗСУ; Мирослав Гай - заступник голови Ради резервістів ЗСУ, журналіст, громадський діяч; Елліна Шнурко-Табакова - голова правління ГО Рада інформбезпеки та кіберзахисту; Костянтин Машовець - координатор проєкту «Інформаційний спротив»; Юрій Лапаєв - заступник головного редактора журналу "Український тиждень"; Гаррі Табах - каперанг ВМС США у відставці; Стасис Каушиніс - директор Фонду сприяння захисту громадян (Литва); Алвідас Медалінскас - політолог, колишній голова Комітету із закордонних справ Сейму Литви (Литва).

Модератор: Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді.

Коротко. У червні 2021 року в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на якому одним із питань мало бути надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ). Останнім часом чимало політиків та експертів переконливо стверджували про необхідність надання такого статусу нашій державі, особливо зважаючи на агресію РФ та скупчення її військ поблизу кордонів з Україною. Водночас спостерігається зміна риторики деяких представників блоку НАТО в бік того, щоб не надавати ПДЧ Україні під час саміту в червні. Можливо, це пов’язано з російським впливом, як офіційним, так і неофіційним, гібридним.

Більш виважену та відповідальну позицію займають самі військові Альянсу. Вони неодноразово заявляли, що ЗСУ є флагманом щодо впровадження стандартів НАТО, і саме вони є структурою, готовність якої відповідає критеріям Альянсу. Ця теза також підтверджується успішністю проведення спільних заходів бойової підготовки, навчань в Україні і на території інших країн. Минулого тижня відбулося засідання воєнного комітету НАТО в форматі з Україною. На цей захід було запрошено Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака. Український воєначальник закликав країни блоку сформувати системний та консолідований підхід до нейтралізації російського впливу та загроз.

Особливості ситуації навколо отримання ПДЧ Україною зумовили необхідність обговорити це питання в експертному колі.

Питання до розгляду:

Чи готова Україна в червні отримати ПДЧ і які існують перепони?

Яке значення для України має ПДЧ, зважаючи на геополітичну ситуацію в світі?

Гальмуються чи впроваджуються реформи сектору безпеки та оборони України?

Що дає ПДЧ для сектору безпеки та оборони?

Як відбувається інформаційна агресія РФ? Яким чином вона застосовує пропаганду та методи «брязкання зброєю». Наскільки це перешкоджає отриманню Україною статусу ПДЧ?

Кому вигідніше отримання ПДЧ Україною - самій Україні чи блоку НАТО задля демонстрації трансатлантичного єднання?

Довідково. Міжнародний центр протидії російській пропаганді - це неурядова організація, метою якої є об'єднання міжнародних зусиль з протидії кремлівській інформаційній агресії.

Команду Центру складають фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, дипломати, журналісти, добровольці з України, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Білорусі та інших країн.

Акредитація представників ЗМІ: editor.vib@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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