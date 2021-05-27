Підсумкова зустріч членів делегації Уряду України за результатами участі у 65-й сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок (15 – 26 березня 2021 року)

27 травня, 16:00 - підсумкова зустріч членів делегації Уряду України за результатами участі у 65-й сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок

Організатори: Урядова Уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко; Міністерство соціальної політики України.

До участі запрошені: члени делегації Уряду України, які взяли участь у 65-й сесії Комісії Організації Об’єднаних Націй зі становища жінок (15 – 26 березня 2021 року); представники українських громадських організацій.

Модератор: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики, заступниця глави делегації Уряду України.

Коротко. Під час зустрічі буде представлено звіт за результатами участі членів делегації Уряду України, а також презентовано Узгоджені висновки 65-ї сесії Комісії.

Акредитація представників ЗМІ: аnna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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