Публічний діалог: “Розсіяний склероз: ера нових можливостей лікування в Україні. Чи готові ми до неї?”

28 травня, 14:00 - публічний діалог на тему: «Розсіяний склероз: ера нових можливостей лікування в Україні. Чи готові ми до неї?»

Організатор: ГО «Українська спільнота людей з розсіяним склерозом».

Учасники: Катерина Місюра - голова ГО «Української спільноти людей з розсіяним склерозом»; Емма Роган - керівниця відділу зовнішніх зв’язків Європейської Платформи Розсіяного Склерозу; Донна Волш - голова Європейської Федерації Неврологічних Асоціацій; Тетяна Негрич - доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри ЛНМУ та Голова Львівського обласного товариства неврологів, керівниця Центру міжнародних зв’язків і євроінтеграції ЛНМУ; Максим Перебийніс - член Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат України; Геннадій Московко - кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ФПО Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; представники Міністерства охорони здоров'я України та Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування ВРУ.

Модератор: Анастасія Даугуле - телеведуча, журналіст.

Коротко. Захід відбудеться з нагоди Міжнародного дня розсіяного склерозу та ініційований Українською спільнотою людей з розсіяним склерозом за підтримки Санофі в Україні з метою підвищити обізнаність українських громадян щодо необхідності ранньої діагностики розсіяного склерозу, своєчасного ефективного лікування і відповідно уникнення розвитку інвалідності в пацієнтів. А також заради пошуку спільного рішення проблеми розширення доступу пацієнтів з розсіяним склерозом до сучасних терапевтичних рішень для усіх груп пацієнтів, забезпечення такого лікування державним коштом і ймовірного внесення РС до пріоритетного списку захворювань МОЗ.

Питання до розгляду:

Епідеміологічна ситуація та практичні аспекти лікування РС в Україні.

Європейській досвід залучення пацієнтів у процес прийняття рішень в охороні здоров’я, зокрема у контексті доступу до інноваційного лікування.

РС Барометр. Європейський досвід розвитку системи лікування РС.

Епідеміологічна ситуація та практичні аспекти лікування РС в Україні.

Погляд пацієнтів на теперішній стан лікування РС в Україні. Діяльність ГО для покращення системи лікування розсіяного склерозу в Україні».

Сучасні терапії для лікування пацієнтів з РС в Україні.

Довідково. Розсіяний склероз (РС) — це хронічне захворювання нервової системи, що невпинно прогресує, та може розвинутися у будь-якому віці. Сьогодні ця хвороба посідає одне з перших місць у світі серед основних причин інвалідизації пацієнтів молодого віку. Станом на сьогодні в Україні налічується близько 21 тис. пацієнтів з РС, 88% з них мають статус інвалідності.

Водночас цей показник у сусідніх країнах не перевищує 30-40%, що є результатом наявності в пацієнтів широкого доступу до сучасних терапевтичних рішень. Частка пацієнтів із РС, що мають першу групу інвалідності в Україні, в 1,7 раза вища, ніж у країнах ЄС, а 68% з них – не мають можливості працювати або навчатися. Відповідна невтішна статистика зумовлена недостатнім доступом до своєчасного сучасного лікування на ранніх стадіях захворювання та недостатньою кількістю доступних для пацієнтів терапевтичних методів для персоналізованої терапії.

Акредитація представників ЗМІ: аnna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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