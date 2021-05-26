26 травня, 14:00 - пресконференція на тему: “Два мільйони доларів за 80 днів: найшвидший благодійний збір в історії країни. Далі - зміни в державі"

Організатор: Захарченко О.А.

Учасники: Віталій Свічинський - батько Дмитра Свічинського, екс-заступник голови Одеської ОДА; Інна Білоус - директорка фонду "Маніфест миру"; Олексій Захарченко - директор діджитал-агенства "Mas Agency".

Питання до обговорення:

Проблематика дітей, хворих на спінальну м'язову атрофію (СМА) в Україні.

Як вдалося зібрати 2 млн. доларів за 80 днів для порятунку Діми Свічинського.

Створення громадського руху "Діти ми встигнемо".

Дорожня карта дій щодо запровадження державної програми для лікування дітей зі СМА.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: +380975102303 (Олексій Захарченко) або e-mail: oleksiy.zakharchenko@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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