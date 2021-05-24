27 травння о 14:30 відбудеться прес-конференція з нагоди відкриття фото-виставки «Міста-побратими Київ-Лейпциг», присвяченій 60-річчю партнерських відносин міст-побратимів Києва та Лейпцига (Зала 1).

Організатори: ГО «Лейпцизький Дім» та «Deutsches Haus KYIV- Центр німецької культури «Відерштраль».

Учасники: Людмила Коваленко - голова Правління благодійної організації «Центр німецької культури «Відерштраль», член Президії Ради німців України; Лариса Комарова - директор ГО «Лейпцигський Дім».

Довідково. Партнерські відносини між містами-побратимами Києвом та Лейпцигом мають давню історію. За 60 років плідної співпраці між мешканцями Києва та Лейпцига склалися довготривалі та дружні відносини.

Для досягнення кращого взаєморозуміння, формування міжкультурного діалогу через сприйняття німецької культури, формування особистісного ставлення до культурних надбань Німеччини та України, розуміння спільного та відмінного у культурах двох держав, виховання у молодого покоління громадян толерантного і шанобливого ставлення до різних культур, популяризації культури та традицій українського та німецького народів - було реалізовано сотні проектів через обмін делегаціями, художніми та спортивними колективами, проведенням виставок, конференцій, а також обмінів між учнівською та студентською молоддю тощо.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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