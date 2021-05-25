25 травня, 11.00 - пресконференція на тему: «Коли в Україні запрацюють проєвропейські інструменти державного екологічного контролю?»

Організатор: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Учасники: Роман Шахматенко - заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Олег Бондаренко - голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування; Андрій Мальований - голова Державної екологічної інспекції України; Олена Кравченко - виконавчий директор МБО “Екологія Право Людина”.

Коротко. На сьогодні в Україні система екологічного контролю вкрай неефективна – корумпованість інспекторів, низький рівень штрафів, застаріле законодавче регулювання тощо. Саме тому екологічний контроль вже найближчим часом зазнає глобальної реформи.

На які штрафи очікувати порушникам, скільки вартуватиме недопуск інспектора на підприємство та які масштабні трансформації очікують на Держекоінспекцію?

Відповіді на ці запитання готова надати команда розробників євроінтеграційного законопроєкту, який запровадить в Україні екологічний контроль за європейськими принципами.

Контактна особа: Євгенія (тел.: 097-710-90-79).

Акредитація ЗМІ обов’язкова: https://forms.gle/r1QS8fT3kLQoUFar8

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі “Укрінформу”: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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