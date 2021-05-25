Як місцеві депутати здійснюють прийом громадян

25 травня, 12:00 - пресконференція на тему: «Як депутати Київради здійснюють прийом громадян?»

Організатори: Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» та ГО «Інтегріті ЮА».

Спікер: Анатолій Бойко - голова Одеської обласної організації «Комітет виборців України».

Модератор: Юлія Зальцберг - голова громадської організації «Інтегріті ЮА».

Коротко. Після місцевих виборів 2020 оновилися склади місцевих рад та громади отримали нових місцевих обранців. Основним обов’язком місцевого депутата є представлення та захист інтересів територіальної громади і виборців свого виборчого округу, виконання їх доручень. Виконання цих обов’язків передбачено через спілкування обранців зі своїми виборцями, зокрема, завдяки належній організації та проведенню особистих прийомів громадян.

Питання до обговорення:

Як місцеві обранці інформують виборців про прийом.

Робота приймалень депутатів.

Здійснення особистого прийому виборців.

Інформування про діяльність депутатів і комунікація з виборцями.

Довідково. Під час пресконференції експерти розкажуть як про загальноукраїнські тенденції, так і детально поінформують про роботу з виборцями депутатів Київради.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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