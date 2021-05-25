25 травня, 10.00 - брифінг на тему: “Про майно та ресурси, що перебувають в управлінні Міністерства оборони України”

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Руслан Нетребко - т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України.

Акредитація представників ЗМІ: аnna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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