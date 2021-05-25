25 травня, 13:00 - пресконференція на тему: «Категоризація закладів розміщення: перші висновки»

Організатор: Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ).

Учасники: Мар’яна Олеськів - Голова Державного агентства розвитку туризму України; Ірина Сідлецька - президент ГО «Асоціація готелів та курортів України».

Коротко. Під час пресконференції будуть презентовані перші висновки за результатами роботи Комісії з категоризації готелів та закладів розміщення. Учасники розкажуть про те, яких основних помилок припускаються органи сертифікації та заклади розміщення під час підготовки документів, чого саме бракує готельній інфраструктурі в Україні та які зміни чекають щодо застосування ДСТУ 4269:2003 Національного стандарту «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

Акредитація для представників ЗМІ за e-mail: press@tourism.gov.ua

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

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