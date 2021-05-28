28 травня, 10:00 - прес-конференція на тему: “Чому Україна потребує впровадження Смарагдової мережі?"

Організатор: Громадська організація «Українська природоохоронна група».

Учасники: Юлія Овчинникова - депутат Верховної Ради України; Анастасія Драпалюк - начальниця відділу з питань охорони та використання природно-заповідного фонду Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; Олена Кравченко - виконавчий директор Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина”; Катерина Полянська - еколог Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина”; Ольга Квашук - менеджерка Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження".

Модератор: Олексій Василюк - голова громадської організації «Українська природоохоронна група».

Коротко. У Верховній Раді на перше читання очікує законопроект №4461 “Про території Смарагдової мережі”, у разі ухвалення якого охорона природи в Україні розбудовуватиметься на європейському рівні.

Смарагдова мережа − це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни в Європі. Смарагдова мережа вже існує в Україні. Наразі в її українському переліку – 377 цінних природних територій загальною площею 8 млн га. Однак усі ці території досі не мають юридичного статусу та можуть бути знищені. За міжнародним зобов’язанням Україна має їх оберігати, але реальних механізмів без ухваленого закону “Про території Смарагдової мережі” немає.

Ухвалення цього законопроєкту є кроком до переходу до європейського законодавства у сфері охорони довкілля. Утім від створення Смарагдової мережі виграє не лише природа. Від реальної роботи Смарагдової мережі переваги отримає і економіка нашої держави. Наскільки фінансово вигідне ухвалення законопроєкту «Про території Смарагдової мережі» та як від цього виграють самі українці, розкажуть учасники брифінгу.

Довідково. Підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу».

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