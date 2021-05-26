26 травня, 12:15 - пресконференція на тему: “Небезпечні дитячі іграшки – реалії сьогодення?!”

Організатор: ГС «Українська Асоціація Індустрії Іграшок»; ГО “Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів “Споживча довіра”.

Учасники: Олена Куликова - голова Правління ГО «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра»; Наталія Іваненко - виконавча директорка ГС «Українська Асоціація Індустрії Іграшок»; Дарія Вороняк - лікар-ендоскопіст, завідуюча відділенням діагностики НДСЛ ОХМАТДИТ; Роман Жежера - канд. мед. наук, хірург НДСЛ ОХМАТДИТ; Олександр Метленко - канд. мед. наук, дитячий хірург, торакальний хірург (НМУ ім. О.Богомольця, НДСЛ ОХМАТДИТ).

Коротко. Під час заходу спікери проаналізують тенденції на ринку іграшок за останні три роки. Зокрема, розкажуть про іграшки, які не варто купувати дітям, про «секретні» історії травмувань, отруєнь, алергій та чому батьки постраждалих дітей мовчать.

Пресконференція має на меті привернути увагу до критичної ситуації на ринку дитячих іграшок в Україні, а також наслідків відсутності дієвого та ефективного контролю на ньому.

Учасники заходу порушать важливі питання щодо того чи може сьогодні держава гарантувати безпечність та якість іграшок; чому розвиток індустрії дитячих товарів досі не став пріоритетним в Україні; чи потрібна Україні Стратегія розвитку індустрії дитячих товарів?

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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