“Наші діти”: на кортах “Наука - Спорт” стартує Міжнародний тенісний турнір (м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 32)

22 - 30 травня 2021 року на тенісних кортах спорткомплексу “Наука - Спорт” під егідою Європейської тенісної асоціації відбудеться щорічний Міжнародний тенісний турнір “Наші діти”, в якому візьмуть участь юні спортсмени віком до 12 років.

Директор турніра - Ірина Крижевич.

Коротко. Міжнародний тенісний турнір “Наші діти” проводиться з 2000 року під егідою Європейської тенісної асоціації. Чимало провідних тенісистів, які здобули світову славу, починали свій шлях з цього турніру, опановуючи на кортах “Наука-Спорт” ази участі у спортивних змаганнях європейського рівня.

Цей турнір був стартом у професійній кар’єрі Анни Курникової, Мартіна Хінгіса, Альберта Коста, сестер Бондаренко, Ореста Терещука, Андрія Дерновського, Олександра Довгополова (молодшого).

Довідково. Цьогоріч Міжнародний тенісний турнір “Наші діти” відбудеться за інформаційної підтримки Громадської Спілки “Національна рада з безпеки дорожнього руху” (голова - Андрій Мокан). Адже активісти цієї громадської спілки дбають не лише про майбутнє українського тенісу, а й в цілому про спортивну підготовку юних українців, всебічний розвиток особистості, проводять широку просвітницьку роботу щодо правил життєзабезпечення дітей.