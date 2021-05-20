20 травня, 11:00 відбудеться пресконференція на тему: “Фінал конкурсу краси для успішних жінок Ms. Ukraine World International 2021”

Організатор: Ms Ukraine World International.

Учасники: Альона Бойко - Національний директор Ms. Ukraine World International-2021; Віталій Жадобін - заступник голови комітету земельного і аграрного права Національної асоціації адвокатів України, засновник адвокатського об’єднання СЕНСУМ; Оксана Висоцька, Олена Сидорова, Ганна Киричевська, Анна Романько, Ірина Петрусь, Ірина Рукавицька, Поліна Крупчак, Анна У, Світлана Соколова, Валерія Горопацька, Юлія Красна, Ольга Кричильська, Ірина Бойко, Вікторія Мазніченко, Юлія Соколовська, Тетяна Василик - учасниці конкурсу краси для успішних жінок Ms. Ukraine World International 2021.

Модератор: Лала Цукерман.

Коротко. Розкішна преміальна локація у самому серці Києва Fairmont Grand Hotel Kyiv 21 травня стане епіцентром краси та успіху, приймаючи гостей знакової для країни події – вибору королеви Місіс Україна 2021.

16 чарівних, активних, талановитих та самобутніх українок постануть перед всією країною, щоб вкотре довести, що жіноча краса – потужна сила будь-яких змін на краще. Self-made woman, бізнес-леді, HR-менеджерки, юристки, рестораторки, викладачки, стилістки і навіть пані підполковник дивуватимуть неповторними яскравими образами, власними талантами та досягненнями.

«Я багато років мріяла презентувати Україні цей масштабний конкурс краси світового рівня. Радію, що жінки, які відбулися в житті і кар’єрі, сповідують найсвітліші родинні цінності, віднайшли себе та своє покликання, крізь усе життя несуть місію краси, яка здатна рятувати і змінювати цей світ, і яким є чим поділитися із нацією, зможуть це зробити – голосно, яскраво і впевнено”, - заявила національний директор Ms. Ukraine World International Альона Бойко.

Довідково. Ms. World International – конкурс з п’ятнадцятирічною історією, який щорічно об’єднує навколо себе найкрасивіших та найвидатніших представниць понад 60 націй. Тепер до цього переліку долучається і Україна.

Переможниця конкурсу отримає омріяну головну корону, титул Ms. Ukraine World International 2021 та почесне право представити Україну на світовому фіналі конкурсу Ms. World International у Маямі.

Ведучі грандіозного гала-вечора – найяскравіша пара сучасного медіапростору Катерина Осадча та Юрій Горбунов.

Телеканал UA FASHION TV транслюватиме подію, і Україна дізнається ім’я переможниці у прямому ефірі. Ms. Ukraine World International 2021 разом із партнерами підготували безліч чудових подарунків для всіх учасниць та чимало сюрпризів для гостей свята.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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