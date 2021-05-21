Як роблять “бізнес” на ліквідації банків і як це позначається на інтересах громадян України

21 травня, 15.00 - Як роблять “бізнес” на ліквідації банків і як це позначається на інтересах клієнтів, вкладників, акціонерів і в цілому держави Україна

Організатори: МГО “Міжнародна ліга захисту прав громадян України”.

Учасники: Едуард Багіров - голова правління МГО “Міжнародна ліга захисту прав громадян України”; Ганна Багірова - адвокат.

Коротко. На думку організаторів заходу, “бізнес” на ліквідації банків, започаткований у 2015 році, триває, “апетити” учасників зростають. У програші — 7,7 млн українських громадян — клієнтів банків, вкладники, акціонери і в цілому держава Україна.

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Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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