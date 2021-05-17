Всеукраїнський Тиждень безпеки дорожнього руху

17 травня, 11.00 - пресконференція з нагоди початку Тижня безпеки дорожнього руху

Організатори: ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України (Київська міжрегіональна філія); Міністерство освіти і науки України.

Учасники: Віра Рогова - заступник міністра освіти і науки України; Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров’я України; Антон Геращенко - заступник міністра внутрішніх справ; Юрій Чорний - директор «Київської міжрегіональної філії» Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України; Антон Щелкунов - генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України; Кирило Хом’яков - Голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України; Микита Лагунін - заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті; Олексій Білошицький - перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України; Володимир Шевченко -генеральний директор Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ).

Коротко. Україна приєднується до 6-го Глобального Тижня безпеки дорожнього руху, який триватиме у всьому світі 17-23 травня 2021 р. Під час заходу спікери обговорять ситуацію з безпекою дорожнього руху в Україні, йтиметься про роботу, яка проводиться задля зменшення аварійності на дорогах, зокрема, про плани щодо реалізації державної Програми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 р., про національний проєкт «Безпечна країна», а також про заходи, які відбуватимуться у рамках Тижня.

Довідково. травневий Тиждень безпеки дорожнього руху відкриває Друге Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху на 2021-2030 рр., схвалене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 74/299 на 74-й сесії в серпні минулого року, з амбітною метою скорочення кількості смертей та травм через дорожньо-транспортні пригоди на 50% до 2030 року. Світовим співтовариством розпочато низку заходів, спрямованих на поліпшення ситуації щодо дорожньо-транспортної аварійності. 6-тий Глобальний Тиждень безпеки дорожнього руху буде присвячено темі перевищення швидкості (Managing Speeding) – одній із основних причин ДТП і відбуватиметься під гаслом #StreetsForLife#Love30, тобто акцентуватиме увагу на обмеженнях швидкості руху транспортних засобів до 30 км/год в межах житлових та пішохідних зон у містах.

Дорожньо-транспортний травматизм, за даними ВООЗ, є однією з найбільших світових проблем охорони здоров’я. Травмуються або отримують каліцтва щодня понад тисячі осіб. Ризик загинути внаслідок ДТП різниться в різних країнах, проте 70% припадає на країни з низьким та середнім рівнем доходу.

Показники смертності в нашій країні в 3-4 рази вищі, ніж в європейських країнах. Щороку, за різними статистичними даними, Україна втрачає в ДТП понад 3 тисячі своїх громадян, понад 30 тисяч травмуються. У 2020 році на українських дорогах сталося: 168 107 ДТП, з них: 26 140 ДТП - з постраждалими; 3541 особа - загинула (1198 - пішоходів); 31 974 людини - отримали травми (пішоходів — 6959). Також у 2020 році сталося 4 432 ДТП за участю дітей, з яких 168 дітей загинуло та 3957 травмовано. У I кварталі 2021 року, за офіційними даними поліції, в Україні сталося 42 689 ДТП, що на 18% більше, ніж у січні-березні 2020 р. Основні причини ДТП із загиблими та травмованими: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху; порушення правил маневрування; порушення правил проїзду перехресть; порушення правил проїзду пішохідних переходів; недотримання дистанції.

План заходів Тижня безпеки дорожнього руху можна переглянути за посиланням: https://dopomogadtp.com/ua/tyzhden-bezpeky-dorozhnoho-rukhu-v-ukraini-17-23-travnia-2021-roku-plan-zakhodiv/

Додаткова інформація за тел.: 067-984-32-91 (Валентина Місяць).

Акредитація: anna@ukrinform.сom

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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