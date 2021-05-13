13 травня, 12:00 відбудеться «круглий стіл» на тему: “Державна оборонна промисловість на шляху до перезавантаження”

Організатор: Незалежна громадська організація НАКО.

Учасники: Юрій Гусєв - генеральний директор ДК “Укроборонпром”; Олександр Завітневич - голова Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки; Ірина Верещук - голова підкомітету ВРУ з питань державної безпеки та оборони; Роман Бондар - перший заступник генерального директора ДК “Укроборонпром”; Юрій Пащенко - директор КП "НВК "Іскра"; Олена Трегуб - генеральний секретар НАКО; Андрій Бойцун - голова напрямку корпоративного урядування Київської школи економіки; Гліб Канєвський - голова експертної організації StateWatch; експерти з питань нацбезпеки та оборони, оборонно-промислового комплексу.

Коротко. 29 січня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності". Цього тижня Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки має розглянути правки до нього.

Питання до обговорення:

Чи можна реформувати державний оборонно-промисловий комплекс без окремого закону?

Яких ключових змін потребує державна оборонка?

Що чекає на підприємства Укроборонпрому в процесі їхнього перетворення з державних та казенних на господарські товариства?

Виклики, ризики та перспективи для державного ОПК на шляху до перезавантаження.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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