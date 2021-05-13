Розвінчання міфів про організацію харчування в український армії
Організатор: Міністерство оборони України.
Спікер: Дмитро Стамболов - т.в.о. заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.
Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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