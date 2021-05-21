“Фейкотрощі” - перша Всеукраїнська олімпіада з медіаграмотності

21 травня, 15:00 - Фінальні онлайн змагання в рамках першої Всеукраїнської олімпіади з медіаграмотності у форматі брейн-рингу серед студентів вищих навчальних закладів України - “Фейкотрощі”

Організатор: ГО «Центр аналітики і розслідувань» - фактчек проєкт «БезБрехні».

Учасники: Альона Романюк - засновниця та головний редактор фактчек-проєкту «По той бік новин», медіаексперт; Сергій Штурхецький - голова медіапрофспілки, медіаексперт; Андрій Юричко - медіаексперт, викладач КНУ імені Тараса Шевченка, журналіст.

Модератор: Олександр Гороховський - голова правління ГО «Центр аналітики і розслідувань», засновник та керівник фактчек проєкту «БезБрехні», медіаексперт.

Коротко. Проєкт першої Всеукраїнської олімпіади з медіаграмотності у форматі брейн-рингу «Фейкотрощі» було започатковано минулого року ГО «Центр аналітики і розслідувань» та фактчек проєктом «БезБрехні» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Проєкт «БезБрехні» з 2016 року працює на ниві протидії фейкам, дезінформації та пропаганді. За час діяльності проєкту його фахівцями було проведено понад 3000 фактчек розслідувань і викрито численні приклади маніпуляцій і фейків у заявах політиків, соцмережах, ЗМІ. Ще одним напрямом діяльності проєкту є освіта і навчання. Керівником проєкту Олександром Гороховським проведено понад 200 тренінгів та вебінарів з фактчекінгу та медіаграмотності, підготовлено понад десяток методичних посібників. У рамках поточного проєкту фахівцями організації буде запроваджено нову системну форму засвоєння знань та навичок з медіаграмотності – змагання у форматі брейн-рингу. Цей проєкт став пілотним – в ньому взяло учать 30 команд з 32 навчальних закладів України – вишів та коледжів - та понад 350 студентів та викладачів. На першому етапі команди змагалися у п’яти відбіркових турах. Їх переможці і будуть виборювати у фінальній «битві акул медіаграмотності» звання чемпіона першої Всеукраїнської олімпіади з медіаграмотності – «Фейкотрощі». Другий сезон Олімпіади організатори планують зробити значно масштабнішим – планується залучити до 70 навчальних закладів.

Довідково. У форматі онлайн будуть присутні куратори та команди з вишів України, переможці п’яти відбіркових турів «Першої всеукраїнської олімпіади з медіаграмотності у форматі брейн-рингу - Фейкотрощі»: команда «Шампунь проти фейків» (Національний університет «Львівська політехніка»); команда «Медіаварта» (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара); команда Mediacheck (Київський національний університет культури і мистецтв); команда Et Cetera (Національний університет «Острозька академія»); команда FAKE BUSTERS - Маріупольський державний університет.

Запитання можуть бути направлені через сторінку зворотного зв’язку організаторів заходу: https://without-lie.info/zvorotniy-zv-iazok/

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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