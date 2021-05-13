13 травня, 11:00 - пресконференція на тему: «Політичний квартал: І чверть 2021 року. Оцінки, висновки, прогнози».

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Петро Бурковський – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Марія Золкіна – політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Гліб Вишлінський – виконавчий директор «Центру економічної стратегії»; Віктор Замятін – директор політико-правових програм Центру Разумкова.

Модератор: Олексій Гарань – науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА.

Питання до обговорення:

Традиційна оцінка діяльності Президента: чи зміг Зеленський виправити ситуацію?

Події першого кварталу: відрізнити важливе і несуттєве.

Врегулювання ситуації на Донбасі: як можна оцінювати переговори стосовно окупованих територій?

Політичні прогнози на найближчі три місяці.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням.

Довідково. Під час заходу будуть оприлюднені результати експертного опитування «Політичний квартал: І чверть 2021 року», проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Пресконференція «Політичний квартал: І чверть 2021 року. Оцінки, висновки, прогнози» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкві матеріали:

Експерти допускають імовірність економічного падіння в найближчі три місяці - опитування

Опитані експерти вважають імовірним економічне падіння (рецесію) в Україні в найближчі три місяці. Про це свідчать результати експертного опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентованого в Укрінформі.

"Ми запитували експертів про ймовірність настання тих чи інших подій. Мова йде про те, що більшість - 51% експертів - вважають, що можливе економічне падіння, рецесія. І також збільшився скепсис щодо відновлення співпраці України з МВФ", - зазначив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» Петро Бурковський під час презентації опитування.

За словами аналітика, щодо питань відставки уряду, переформатування парламентської монобільшості чи запровадження нових санкцій проти проросійських політиків і проросійських медіа в Україні експерти більше схиляються до того, що це малоймовірні події.

Крім того, 35% експертів вважають імовірною повномасштабну військову агресію Росії проти України.

Низькою (менше 30%) експерти вважають імовірність таких подій, як запровадження надзвичайного стану через епідемію коронавірусу, доступність щеплення від COVID-19 для всіх бажаючих та масові протести проти запровадження жорстких карантинних обмежень.

Експертне опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва впродовж квітня-травня 2021 року. Всього опитано 52 експерти.

Експерти поліпшили оцінку ведення Президентом зовнішньої політики - опитування

Експерти поліпшили оцінку ведення зовнішньої політики Президентом Володимиром Зеленським у першому кварталі 2021 року порівняно з попереднім кварталом.

Про це свідчать результати експертного опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентованого в Укрінформі.

Згідно з результатами дослідження, експерти оцінили діяльність Президента у сфері зовнішньої політики в першому кварталі року на 2,9 бала проти 2,2 бала у попередньому кварталі за п'ятибальною шкалою.

За словами аналітика Фонду «Демократичні ініціативи» Петра Бурковського, можна припустити, що це оцінка мобілізації міжнародної підтримки України під час нещодавнього загострення на Сході України.

Як засвідчує опитування, експерти також вище оцінили зусилля глави держави в ініціюванні необхідних реформ, надавши 2,1 бала (у попередньому кварталі цю діяльність оцінили на 1,8 бала).

Практично не змінилася оцінка експертами комунікації Президента із суспільством (2,6 бала у першому кварталі 2021 року проти 2,5 бала у попередньому) у та врегулювання конфлікту на Сході (2,2 бала і у першому кварталі 2021 року, і у попередньому).

Водночас, згідно з опитуванням, погіршилась оцінка зусиль Президента у боротьбі з епідемією коронавірусу: за підсумками першого кварталу 2021 року вона становить 1,8 бала проти 2 балів у попередньому кварталі.

Кадрову політику Володимира Зеленського впродовж січня-березня експерти оцінили на 1,6 бала проти 1,4 в попередному кварталі.

Експертне опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва впродовж квітня-травня 2021 року. Загалом опитано 52 експертів.

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