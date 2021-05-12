Міжнародний проєкт «MARLITER»: національні виклики стану та потенціалу управління морським середовищем

12 травня, 11:00 - брифінг на тему: «Національні виклики стану та потенціалу управління морським середовищем у контексті глобальної та європейської морської політики»

Організатор: Міжнародна Чорноморська екологічна мережа.

Учасники: Ростислав Томенчук - генеральний директор Директорату координації міжнародної технічної допомоги Секретаріату Кабінету Міністрів України; Олександр Бонь - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; Євген Дикий - директор Національного антарктичного наукового центру; Віктор Коморін - директор Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ); Олена Марушевська - Проєкт ЄС EMBLAS; Юлія Котельнікова, Олександр Непрокін - представники УкрНЦЕМ; Юлія Мархель - президентка ГО «ВМР «Let`s do it, Ukraine»; Людмила Циганок - виконавча директорка ECOBUSINESS Group.

Модератор: Олег Рубель - (Міжнародна Чорноморська екологічна мережа).

Коротко. Захід спрямовано на розвиток використання сучасних інструментів екологічного управління морським середовищем серед зацікавлених сторін та широкого загалу шляхом інформування найбільш зацікавлених стейкхолдерів, профільних агенцій, представників громадянського суспільства, бізнесу та вищих навчальних закладів.

Питання до обговорення: Взаємодія влади, науки, бізнесу та громадянського суспільства щодо дослідження, охорони та відновлення морського середовища.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк