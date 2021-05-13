13 травня, 14:00 - міжнародний круглий стіл на тему: «Білорусь – новий західний форпост російської агресії?»

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді (МЦПРП).

Учасники: Мирослав Гай - журналіст, громадський активіст; Дмитро Громаков - експерт з Білорусі Міжнародного центру протидії російській пропаганді; Стасис Каушиніс - директор Фонду сприяння захисту громадян (Литва); Андрєй Поротніков - керівник аналітичного центру Belarus Security Blog (Білорусь); Елліна Шнурко-Табакова - голова Ради інформаційної безпеки та кібернетичного захисту; Володимир Чеповий - шеф-редактор журналу «Бізнес»; Арсеній Сивицький - директор Центру стратегічних та зовнішньополітичних досліджень, керівник програми досліджень проблем регіональної та міжнародної безпеки (Білорусь); Леонід Баран – директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України; Костянтин Машовець - координатор проекту «Інформаційний спротив»; Зінгеріс Емануеліс - член комітету іноземних справ Сейму Литви; Ядвіга Хмелівська - співголова Асоціації польських журналістів; Марюш Патей - директор Центру думки ім. Романа Рібарського (Польща); Юрій Царик - заступник директора Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень, керівник програми російських і пострадянських досліджень (Білорусь).

Модератор: Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді.

Коротко. У вересні 2021 року на території Білорусі відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання «ЗАХІД 2021». Експерти розглядають цей захід як один із основних на шляху поглинання самостійності цієї країни Російською Федерацією.

Сьогодні в діях офіційного Мінська простежується реалізація агресивної антиукраїнської риторики підконтрольних уряду ЗМІ, звинувачень України в підтримці білоруської опозиції. Вільну діяльність на території Білорусі ведуть російські спецслужби, накопичуються російські війська, створюються запаси озброєння та військової техніки. Все це є наслідками посилення політичної, економічної та воєнної залежності Білорусі від РФ.

Питання до розгляду:

- "Захід 2021" як інструмент дипломатичного впливу: на що хоче і може вплинути Білорусь?

- Чи готова Україна до розгортання нового північного фронту інформаційної війни?

- Які можливі економічні втрати українського та європейського бізнесу від поглинання Білорусі Російською Федерацією?

- Чи є небезпека для громадян України, зокрема для учасників російсько-української війни, знаходитися на території Білорусі?

- Білорусько-український кордон: проблема чи інформаційна операція?

- Наскільки реальною є загроза військового вторгнення в Україну з території Білорусі?

Довідково. Міжнародний центр протидії російській пропаганді - це неурядова організація, метою якої є об'єднання міжнародних зусиль з протидії кремлівській інформаційній агресії.

Команду Центру складають фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, дипломати, журналісти, добровольці з України, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Білорусі та інших країн.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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