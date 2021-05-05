Флешмоб-рекорд до Дня матері

5 травня, 13:00 - пресконференція на тему: «Моя мама найкраща»

Організатори: ТОВ "Холдинг НАС"; РАТЕГ; Національний Реєстр Рекордів України; ГО «Спільна Перемога».

Учасники: Марина Попатенко - заступниця міністра молоді та спорту України; Віолетта Дворнікова - начальниця відділу координування культмасових заходів та фізкультурно-спортивної роботи; Валентин Щербачов - засновник «Національного реєстру рекордів України»; Володимир Жовнір - Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит Міністерства охорони здоров'я України.

Модератори: Юлія Кириленко - організатор; Олександр Соколінський - співзасновник ГО "Спільна Перемога".

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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