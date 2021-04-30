УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! Підписання договору про співпрацю між Державним концерном «Укроборонпром», підприємством «Зоря» – «Машпроект» та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО!!! 30 квітня о 12:00 відбудеться пресконференція з нагоди підписання тристороннього договору про співпрацю між Державним концерном «Укроборонпром», підприємством «Зоря» – «Машпроект» та ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Організатор: Державний концерн «Укроборонпром».

Учасники: Юрій Гусєв - генеральний директор ДК «Укроборонпром»; Сергій Макогон - генеральний директор ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»; Олексій Жуковець - генеральний директор ДП «НВК Газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект».

Коротко. Станом на сьогодні «Оператор ГТС України» є користувачем всієї лінійки двигунів Зорі-Машпроекту, які встановлено на 19 компресорних станціях ОГТСУ по всій території України.

Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект», який є одним із трьох найбільших вітчизняних виробників двигунів в Україні, кілька років тому спеціально під вимоги сучасної інфраструктури ГТС удосконалив свої двигуни, зокрема, покращивши їхні коефіцієнти корисної дії та зменшивши шкідливі викиди відповідно до європейських вимог.

Договір про співпрацю сприятиме посиленню енергонезалежності та енергобезпеки, формуванню сприятливих умов для інноваційного промислового розвитку в Україні.

Представники ЗМІ можуть надсилати запитання спікерам на е-mail: conferen@ukrinform.com

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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