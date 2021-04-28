28 квітня, 12.30 - міжнародний «круглий стіл» на тему: «Російський вплив на відносини України та Молдови»

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент», Центр суспільних досліджень «Український меридіан» та Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Анатол Церану - Посол Республіки Молдова у Російській Федерації у 1993-94 рр., Республіка Молдова; Оазу Нантой - депутат парламенту, Республіка Молдова; Андрей Андрієвський - головний редактор сайту AVA.MD, Республіка Молдова; Росіан Васілой - експерт з безпекових та правоохоронних питань, колишній начальник прикордонної поліції Республіка Молдова; Руслан Шевченко - доктор історичних наук, Республіка Молдова; Ігор Боцан - ADEPT, виконавчий директор, Республіка Молдова; Валеріу Паша - голова співтовариства WatchDog.md, розслідувач та політтехнолог, Республіка Молдова; Аннаслав Яковенко - Європейський зелений інститут Молдови; Ауреліан Лаврик - незалежний експерт, Республіка Молдова; Віталій Кулик - Центр досліджень проблем громадянського суспільства, Україна; Артем Філіпенко - Національний інститут стратегічних досліджень, Одеса, Україна; Михайло Самусь - директор New Geopolitics Research Network, Україна; Микола Давидюк - політолог АЦ «Політика», Україна; Євген Магда - директор Інституту світової політики, Україна.

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Круглий стіл є вже третім з початку року у присвячених українсько-молдовським відносинам та фактору агресії Росії у Північному Причорномор’ї. Намагання РФ зберегти свій вплив на обидві країни є однією з найважливіших тем як для України, так і для Молдови. Як чинник Росії впливає на можливість розвитку відносин між Києвом та Кишиневом? Чому у Москві негативно сприймають перспективи інтеграційних проектів України та Молдови? Шантаж та маніпуляція - методи, що використовує Кремль для унеможливлення синергії Молдови і України і як обом країнам слід протистояти цій агресії. Також, під час круглого столу будуть представлені результати щойно проведеного експертного опитування «Вплив Кремля на політичну та електоральну ситуацію у Молдові».

Контактна особа: Дмитро Левусь (тел.:050 385 16 03).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв'язку ZOOM.

Трансляція події відбуватиметься на Youtube-каналі Укрінформу: www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Молдавський науковець зрівняв Путіна з Гітлером і закликав до жорстких заходів проти російських пропагандистів

Діяльність президента РФ Володимира Путіна можна порівняти з тією, що проводив Гітлер у 30-і роки, а до російських пропагандистам варто застосовувати найжорсткіші заходи.

Таку думку висловив доктор історичних наук із Республіки Молдова Руслан Шевченко на круглому столі в Укрінформі на тему: «Російський вплив на відносини України і Молдови».

«Особливо слід підкреслювати злочинну роль особисто Путіна. Практично ніхто й ніде не порівнює його з Гітлером. Діяльність Путіна в багатьох аспектах - це пряме продовження діяльності Адольфа Гітлера в 30-і роки. І це потрібно фактами, чітко і ясно доводити нашим співгромадянам. Путін є міжнародний злочинець і продовжувач справи Гітлера», - заявив Шевченко.

Крім того, на його думку, слід розповідати про злочинну діяльність Росії і вживати жорстких заходів щодо її пропагандистів.

«Те ж саме потрібно розповідати про злочинні діяння Росії, як в історії, так і сьогодні. Потрібно застосовувати не менш жорсткі заходи відносно російських пропагандистських каналів - аж до їх закриття, як це недавно зробила українська влада, та великі штрафи для видавців і авторів образливих для наших країн публікацій», - підкреслив Шевченко.

Прикладом такої діяльності він вважає, наприклад, публікації, в яких молдавські населені пункти подаються на радянський манер.

«Часи, коли Росія може домінувати на пострадянському просторі, відійшли безповоротно, і потрібно привчити до цього наших співгромадян. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще буде і для Молдови, і для України, і звичайно для Росії, яка позбудеться від шовіністичного психозу і домінуючого в цій країні постімперського синдрому», - вважає молдавський науковець.

Нинішній круглий стіл став третім з початку року серед низки запланованих заходів, присвячених українсько-молдовським відносинам і чиннику агресії Росії в Північному Причорномор'ї. Організатори вважають прагнення РФ зберегти свій вплив на обидві країни однією з найважливіших тем як для України, так і Молдови. Шантаж і маніпуляції - методи, які використовує Кремль, щоб унеможливити синергію Молдови та України, і як обом країнам протистояти цій агресії.

Організаторами круглого столу виступили: благодійний фонд «Акцент», Центр суспільних досліджень «Український меридіан» та Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

РФ дестабілізуватиме ситуацію в Молдові та Україні, щоб показати їхню євроатлантичну неспроможність - експерт

Неприєднання України та Молдови до жодного військово-політичного союзу стримує експансіоністські прагнення РФ, яка натомість дестабілізує ситуацію всередині обох країн, щоб переконати світ у їхній неготовності до євроатлантичної інтеграції.

Так вважає директор Інституту світової політики Євген Магда, про що він сказав на круглому столі в Укрінформі на тему: «Російський вплив на відносини України та Молдови».

«Україна й Молдова залишилися одними з небагатьох держав, які не приєдналися до жодного військово-політичного союзу. Незалежність обох наших держав стримує експансіоністські прагнення РФ. Російський вплив значною мірою здійснюється однаковими інструментами – це соціальні медіа, анонімні телеграм-канали, які формують не реальний, а паралельний порядок денний, і в цьому суттєва небезпека», - сказав Магда.

На його думку, Росія й надалі дестабілізуватиме ситуацію в обох країнах, щоб показати всьому світові, що пострадянські держави неспроможні на євроатлантичну інтеграцію, і найближчою такою спробою втрутитися будуть парламентські вибори в Молдові.

«Росії критично важливо продемонструвати всьому світові, а насамперед новій адміністрації в США, що пострадянські держави неспроможні на ефективну європейську чи євроатлантичну інтеграцію. Тому дестабілізація ситуації в наших країнах є важливим завданням РФ, над яким вона працюватиме надзвичайно активно. Проведення парламентських виборів у Молдові – питання цього року. Головне для Росії – не допустити створення стабільної проєвропейської більшості, спроможної прискорити євроінтеграцію Молдови, а якщо не вийде, то використовуючи фактор коронавірусу і розшарування в суспільстві, буде зроблено ставку на дестабілізацію всередині суспільства й відповідні зміни», - вважає політолог.

Круглий стіл є вже третім з початку року, присвяченим українсько-молдовським взаєминам та фактору агресії Росії у Північному Причорномор’ї. Організатори вважають намагання РФ зберегти свій вплив на обидві країни однією з найважливіших тем як для України, так і для Молдови. Шантаж та маніпуляція - методи, що використовує Кремль для унеможливлення синергії Молдови і України.

Організаторами круглого столу є Благодійний фонд «Акцент», Центр суспільних досліджень «Український меридіан» і Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

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