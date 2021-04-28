28 квітня, 13:00 - пресбрифінг на тему: «Зміни та прогнози на ринку проблемних боргів в Україні»

Організатор: Investohills Partners.

Спікер: Андрій Волков - засновник Investohills Partners.

Модераторка: Аміра Охтова.

Коротко. Під час пресбрифінгу будуть висвітлені теми, які мають безпосередній вплив на інвестиційний клімат в Україні: ситуація на ринку проблемних боргів в Україні, суть бізнесу і специфіка роботи компаній у цьому сегменті.

Крім того, учасники заходу зможуть дізнатися про підходи до оцінки проблемної заборгованості, про особливості роботи з великими корпоративними боргами і про те, чому продаж кредитних портфелів державних банків стане головним драйвером ринку в 2021-2022 роках.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв'язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Запитання від представників ЗМІ до спікера заходу надсилати заздалегідь на e-mail: aokhtova@investohills.com до 28 квітня, 11:00. У листі зазначити назву ЗМІ та ПІБ.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Обсяг проблемних кредитів в Україні становить $19,6 млрд

Український ринок проблемних активів є одним з найбільших в Європі: загальний обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в Україні сягає 19,6 млрд дол. як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресбрифінгу заявив засновник і керуючий партнер групи компаній Investohills Partners Андрій Волков.

«За даними НБУ та Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), загальний обсяг непрацюючих кредитів (NPL) в Україні становить 19,6 млрд дол.», - навів дані Волков.

При цьому, зауважив він, ще два-три роки тому левова частка проблемних боргів була сконцентрована у ФГВФО. Але Фонд за цей час провів велику роботу з розчищення NPL банків-банкрутів і на початок 2021 року в ФГВФО залишилося лише 19% всього обсягу боргів на ринку або близько 3,7 млрд дол.

Втім, за словами експерта, драйвером ринку цього року стане активне «розчищення» активів держбанків, в портфелях яких на сьогодні знаходиться близько 11 млрд дол. проблемних кредитів.

«План роботи з проблемною заборгованістю, схвалений нещодавно радою НБУ з фінансової стабільності, передбачає максимальне скорочення обсягу NPL в держбанках протягом найближчих трьох років. Адже на 2021 рік заплановано початок їх приватизації, а успішний продаж цих фінустанов можливий лише за умови оздоровлення кредитних портфелів», - пояснив Волков.

Задля участі в цьому процесі компанія Investohills створила інвестиційний фонд, який буде вкладати кошти в проблемні активи.

«Наш фонд Investohills Helianthus вже залучив кількох стратегічних інституціональних інвесторів, які готові вкладати гроші у викуп вітчизняних проблемних активів у сумі близько 100 млн дол. Ще в серпні минулого року ми уклали першу таку угоду, викупивши у ФГВФО портфелі трьох банків на загальну суму 1,31 млрд грн», - повідомив Волков.

Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік державні банки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 87 млрд грн, до 310 млрд грн. Станом на 1 січня 2021 року в судах знаходилися більше 68 тис. позовів банків державного сектору на суму 78 млрд грн. За 2020 рік було подано більше 94 тис. нових позовів до суду на суму близько 31 млрд грн, отримано більше 100 тис. рішень судів на суму близько 23 млрд грн, відкрито понад 101 тис. виконавчих проваджень на суму 51 млрд грн.

Відео: