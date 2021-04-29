Дерева задля людей та люди заради дерев: пілотний старт нової системи інвентаризації зелених зон Києва

29 квітня, 15:00 - пресконференція на тему: «Можливості прозорої, партисипативної та дієвої інвентаризації зелених зон Києва задля адаптації міста до зміни клімату»

Організатор: ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля».

Учасники: Олександра Халаїм - голова ГО УЕК «Зелена Хвиля»; Олексій Король - генеральний директор КО «Київзеленбуд»; Олександра Сладкова - начальниця управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради; Анастасія Скок - менеджерка проєктів ГО УЕК «Зелена Хвиля»; Юрій Солобай - координатор освітніх проєктів ГО «Екопарк Осокорки»; Юлія Назаренко - експертка аналітичного центру «Cedos»; Ілгам Гасанов - модератор.

Коротко. Скільки екосистемних послуг надають дерева Києва: поглинають вуглецю, продукують кисню, затримують вологи у ґрунті? Чи доступні технології оцінки цих послуг у грошовому еквіваленті при обліку дерев та чи реально місцевим жителям робити такі дослідження самотужки? Як часто і в якому вигляді проводять інвентаризацію дерев комунальні служби міста? Чи має громадськість доступ до цих даних і які є вимоги закону? Під час заходу буде представлений Policy Brief щодо проблеми організації обліку міських зелених насаджень в Україні та результати пілотної інвентаризації дерев двох територій Києва, що знаходяться під загрозою забудови (Совські ставки та Екопарк Осокорки), на основі відкритої платформи i-Tree (США). Одразу після пресконференції (15:40-17:00) із запрошеними спікерами буде проведено “круглий стіл” в онлайн форматі, із залученням до обговорення учасників заходу, з обговоренням оголошених результатів та наявних проблем,

Довідково. 27-28 березня 2021 року ГО УЕК «Зелена Хвиля» разом із місцевими активістами організовувала пілотну інвентаризацію дерев на основі відкритої платформи i-Tree Есо на ділянках Екопарку Осокорки та Совських ставків. Оцінка вартості екосистемних послуг дерев дала змогу активістам показати міській владі справжню цінність цих зелених зон.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Посольства Швеції в Україні в межах Ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Контактна особа: Ковальова Вікторія (viktoriia.kovalova@ecoclubua.com)

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Підсумкові матеріали:

У Києві представили сучасну систему обліку міських зелених насаджень

У Києві представили пілотний проєкт обліку міських зелених насаджень, що перебувають під загрозою забудови. Проєкт презентувала ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» на пресконференції в Укрінформі на тему: «Можливості прозорої, партисипативної та дієвої інвентаризації зелених зон Києва задля адаптації міста до зміни клімату».

Представлений Policy Brief щодо проблеми організації обліку міських зелених насаджень в Україні та результати пілотної інвентаризації дерев двох територій Києва, що перебувають під загрозою забудови (Совські ставки та Екопарк Осокорки) розроблено на основі відкритої платформи i-Tree (США), розповіла Олександра Халаїм, голова ГО УЕК «Зелена Хвиля».

«Проєкт має на меті проаналізувати технологічні передумови для створення у Києві інтерактивної, партисипативної та прозорої системи інвентаризації зелених насаджень в умовах, коли місто потерпає від змін клімату й аномально спекотних явищ. Ми взяли за основу інструмент i-Tree, який використовують у Нью-Йорку, в більшості штатів Америки та в багатьох столицях Європи, щоб інвентаризувати дерева», - розповіла Халаїм.

За її словами, це кілька програм, які є у відкритому і безкоштовному доступі, коли збираються польові дані, моделюються ситуації, а коефіцієнти моделювання дозволяють змінювати структуру зелених насаджень та екосистемні послуги як в одиницях виміру, так і в грошовому еквіваленті.

«Це дозволяє, наприклад, зрозуміти, скільки коштують дерева, які є під загрозою забудови, мати інформацію для прийняття рішень, аналізувати вигоди й витрати та робити прогнози щодо зелених зон міста. Екосистемні послуги – це, наприклад, поглинання деревом вуглецю, продукування кисню, затримка вологи в грунті, очищення повітря та багато інших», - зазначила Халаїм.

На сьогодні бракує ефективного контролю за зеленими насадженнями в місті, тому столична влада усіляко підтримує громадську ініціативу зі створення такого механізму обліку, запевнив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

«Закон чітко говорить про те, що мають бути паспорти благоустрою й інвентаризації зелених насаджень. Це є обов’язок кожного балансоутримувача, і не повинно бути нічийних зелених насаджень у населеному пункті. Паспорти об’єкта по місту Києву є тільки в наших районних зеленбудів і в Національному агентстві із запобігання корупції. Тобто, є нормативно-правова база, але, на жаль, немає дієвої методики», - зазначив він, вважаючи запропоновану американську модель контролю за зеленими насадженнями досить ефективною.

Учасники заходу повідомили, що 27-28 березня 2021 року ГО УЕК «Зелена Хвиля» разом із місцевими активістами організовувала пілотну інвентаризацію дерев на основі відкритої платформи i-Tree Есо на ділянках Екопарку Осокорки та Совських ставків. Оцінка вартості екосистемних послуг дерев дала змогу активістам показати міській владі справжню цінність цих зелених зон.

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