23 лютого, 15:00 - Пресбрифінг щодо старту вакцинації проти COVID-19 в Україні

Організатор: Міністерство охорони здоров'я України.

Спікери: Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України; Тетяна Коротченко - голова Crown Agents в Україні.

Акредитація представників ЗМІ триватиме до 12:00 23.02.2021 за тел.: +380958704444, e-mail: danilova95tania@gmail.com (Тетяна Тесленко).

Увага! У зв'язку з карантинними обмеженнями на подію будуть акредитовані перші 10 представників ЗМІ.

Представники ЗМІ можуть надсилати запитання спікерам до 12:00 23.02.2021 на електронну адресу: danilova95tania@gmail.com

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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