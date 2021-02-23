23 лютого, 10:00 - пресконференція на тему: «Цифрова трансформація сфери адміністративних послуг і ЦНАП: виклики та можливості»

Організатор: Програма «U-LEAD з Європою».

Учасники: Михайло Федоров - віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України; Наталія Старостенко - керівник сектору місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні; Сусанна Делланс - директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida; Сара Лідбаум - експертка з електронного урядування та державного сектору, м. Стокгольм, Швеція; Марі Педак - керівниця проєкту EGOV4UKRAINE; Денис Іванов - керівник експертної групи впровадження та оцінки якості надання електронних послуг Директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України; Богдан Питель - керівник Центру надання адміністративних послуг, м. Івано-Франківськ; Роман Матвійчук - старший експерт з адмінпослуг Програми «U-LEAD з Європою».

Коротко. Під час пресконференції будуть представлені Пропозиції Програми щодо окремих напрямків державної політики з цифрової трансформації сфери надання адміністративних послуг та ЦНАП, а також презентовано Шведський досвід у сфері цифрової трансформації сфери публічних послуг.

Захід проходитиме у рамках реалізації напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою».

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова до 19:00 22 лютого за електронною адресою: olena.molodtsova@ulead.org.ua (Олена Молодцова), victoriia.zalozna@ulead.org.ua (Вікторія Залозна).

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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