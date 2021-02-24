24 лютого, 11:00 - круглий стіл на тему: «Від Ходжали - 1992 року до Тертера та Гянджі – 2020 року. До 29-річчя Ходжалінської трагедії»

Організатор: Посольство Азербайджанської Республіки в Україні.

До участі запрошені: наукові діячі, представники азербайджанських діаспорних організацій.

Захід присвячений 29-річчю Ходжалінської трагедії, а також останнім подіям у Карабаху.

На обкладинці використано фрагмент панно Ашрафа Гейбатова "Ходжали 25-26 лютого"

Довідково. «...Хто сказав, що у війни нежіноче обличчя? Ще й яке жіноче! Збожеволіле від страху, почорніле від горя і перенесених страждань. Зовсім як у ходжалинки Малахат Гусейнової, яка 26 лютого втратила всю свою родину – чотирьох дітей і чоловіка….

Азербайджанський народ – миролюбний і гостинний. Він ніколи не зазіхав на чуже й готовий був поділитися з іншими останньою крайкою хліба. Азербайджанський народ – терплячий і великодушний. Він часто вибачав чужі слабкості й забував про завдані йому образи. І лише одного – ЗРАДИ – він не вибачав нікому. Тим, хто віроломно порушив закони добросусідства, хто порушив заповіді божі й людські, не завадило б згадати прадавню істину: “Хто з мечем прийшов – той від меча й загине!”. Цю істину ще нікому у світі спростувати не вдалося», - зазначила народна письменниця Азербайджану Ельміра Ахундова (Цитата із книги «ХОДЖАЛИ. Хроніка геноциду», видавничий дім Дмитра Бураго, 2020 рік).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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