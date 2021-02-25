Презентація збірника "Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя"

25 лютого, 13:00 - презентація збірника матеріалів "Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя" ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Організатори: Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України; Інститут добросусідства; Національної спілки краєзнавців України.

Спікери: Теофіл Рендюк - Надзвичайний і повноважний посланник України в Румунії, доктор історичних наук, директор Інституту добросусідства; Раду Філіп - Радник Посольства Румунії в Україні; Сильвестр - ректор Київської духовної академії і семінарії, єпископ Білогородський; Руслан Болбочан - Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні; Юрій Мельничук - директор Науково-освітнього центру патріотичного виховання молоді Міжнародного університету розвитку людини «Україна», член Національної спілки краєзнавців України; Олександр Соколенко - директор музею історії та культури «Уваровський дім», член Національної спілки краєзнавців України.

Запрошені: Штефан Пурич - професор, проректор з іміджу університету, міжнародних відносин та європейського розвитку Сучавського університету ім. Стефана чел Маре (Румунія); Юрій Руденко - доктор педагогічних наук, професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Віктор Брехуненко - доктор історичних наук, професор, завідувач відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Сергій Падалка - доктор історичних наук, професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, провідний науковий співробітник інституту історії НАН України; Володимир Удовиченко - доктор економічних наук, професор Національної академії управління при Президентові України, депутат Київської обласної ради; Дмитро Омельченко – заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді, член президії Національної спілки краєзнавців України; о. Дмитро Колотило - настоятель церкви Петра Могили, м. Бухарест (Румунія); Сергій Лучканин - доктор філологічних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка; Євген Букет - головний редактор загальнодержавної української щотижневої газети «Культура і життя», член правління Національної спілки краєзнавців України, член Національної Спілки журналістів України.

Довідково. У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Митрополит Петро Могила: маловідомі сторінки життя» вміщено тези та тексти виступів її учасників. Захід, що відбувся 27 листопада 2020 року, було організовано з метою окреслення проблем і узагальнення наукових досягнень щодо ролі Петра Могили у становленні православної церкви як вагомого засобу досягнення єдності та визвольної боротьби українського народу, його культурно-просвітницької спадщини та науково-педагогічної і видавничої діяльності. Матеріали відомих дослідників життя і діяльності митрополита висвітлюють не тільки загальновідомі факти з його біографії, а й розповідають про маловідомі сторінки життя і діяльності святителя та видатного державного і політичного діяча України.

Видання призначене для широких верств читачів – наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учнів, краєзнавців, а також для усіх, хто цікавиться історією України.

Контактні особи: Юрій Мельничук - директор Науково-освітнього центру патріотичного виховання молоді Міжнародного університету розвитку людини «Україна», член Національної спілки краєзнавців України, тел.: (096)-298-11-72; Олександр Соколенко - директор музею історії та культури "Уваровський дім", член Національної спілки краєзнавців України, тел.: (04597) 48-116; (093)-248-41-29, е-mail: uvarovsky.dim@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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