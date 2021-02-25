УВАГА! ЗАХІД ВІДМІНЕНО! Публічний звіт голови Держрибагентства Ганни Шишман за 2020 рік

25 лютого об 11:00 відбудеться публічній звіт голови Держрибагентства Ганни Шишман за 2020 рік (Зала 1).

Організатор: Державне агентство рибного господарства України.

Коротко. Під час заходу Ганна Шишман поінформує про підсумки роботи рибної галузі у 2020 році, зокрема, обсяги вилову водних біоресурсів, стимулювання розвитку аквакультури, рибовідтворення та рибоохорони тощо.

Контактна особа: Віта Ковтуненко - начальник Відділу роботи із засобами масової інформації та взаємодії з громадськістю тел.: (044) 484-68-88, (066) 202-63-23).

Акредитація представників ЗМІ: до 16:00 24 лютого 2021 року за телефонами (044) 484-68-88, (044) 486-25-84 або на e‑mail: presa.darg@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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