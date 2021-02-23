23 лютого, 15:00 - Публічне обговорення на тему: «Інформаційна безпека в сучасних умовах гібридних війн та інформаційних атак»

Організатори: Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ, ГО “Детектор медіа”, Інтерньюз-Україна.

До участі запрошені: Мар'яна Безугла - заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Сергій Рахманін - член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Соломія Бобровська - Секретарка Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва; Андрій Куликов - голова «Комісії з журналістської етики»; Любов Цибульська - директорка Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа центру; Галина Пастух - заступниця виконавчого директора аналітичного центру «Агенція журналістики даних»; Оксана Романюк - виконавча директорка Інституту масової інформації; Галина Петренко - директорка ГО «Детектор медіа»; Віталій Рибак - аналітик ГО «Інтерньюз-Україна».

Модератор: Андрій Кулаков - директор з програмної діяльності ГО «Інтерньюз-Україна».

Коротко. Метою заходу є сприяння відкритому інклюзивному діалогу щодо реформи медіа, обмін експертизою та побудова діалогу між народними депутатами, представниками виконавчої влади, медіа організаціями та експертним середовищем.

Питання для обговорення:

- Основні техніки дезінформації.

- Основні підходи до протидії дезінформації: міжнародний досвід, українські кейси.

- Головні наративи проти України та її міжнародної політики.

Довідково. Публічне обговорення організовується Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ, ГО «Детектор медіа» та Інтерньюз-Україна і стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проєкт USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю Коаліції РПР та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.

Контактна особа: Дмитро Кривошеєв - PR-менеджер Коаліції РПР, тел.: 099 075 68 20, e-mail: dmytro.kryvosheiev@rpr.org.ua

Акредитація представників ЗМІ за посиланням: https://forms.gle/8JMmS6nniU6ZPJKi6

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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