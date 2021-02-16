16 лютого, 14:00 відбудеться пресконференція на тему: "Про захист трудових прав і соціальних гарантій працівників АТ "Укрзалізниця"

Організатор: Профспілка залізничників і транспортних будівельників України.

Учасники: Вадим Бубняк - голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України; Леонід Бессарабов - голова Лиманської дорожньої профорганізації; Ігор Соловйов - голова Одеської дорожньої профорганізації; Артем Корольков - голова дорожньої профорганізації Львівської залізниці; Вадим Кукса - голова об’єднаної профорганізації філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»; Олександр Сагайдак - голова об’єднаної профорганізації філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця»; Микола Шевчук - голова об’єднаної профорганізації філії «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» АТ «Укрзалізниця»; Марина Маслак - голова Полтавської територіальної профорганізації; Петро Хлистун - голова профорганізації Київської дирекції залізничних перевезень; Анатолій Кулешов - голова профорганізації Криворізького локомотивного депо.

Запитання для спікерів надсилати на e-mail: artemyeva_o@ukr.net; visnykprof@gmail.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ – anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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