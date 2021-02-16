16 лютого, 11:00 відбудеться міжнародний круглий стіл на тему: «Україна – Молдова: нові можливості та інтеграційні перспективи».

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент», Центр суспільних досліджень «Український меридіан» та Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Віталій Андрієвський - політолог, Республіка Молдова; Андрей Андрієвський - журналіст, Республіка Молдова; Валеріу Паша - голова співтовариства WatchDog.md, Республіка Молдова; Росіан Васілой - експерт з безпекових та правоохоронних питань, колишній начальник прикордонної поліції, Республіка Молдова; Аннаслав Яковенко - виконавчий директор, Європейський зелений інститут, Республіка Молдова; Міхаіл Шалвір - економічний експерт, Гагаузія, Республіка Молдова; Оазу Нантой - депутат парламенту Республіка Молдова; Віталій Кулик - представник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, Україна; Віктор Філіпенко - представник Національного інституту стратегічних досліджень, Одеса, Україна; Микола Давидюк - політолог АЦ «Політика», Україна; Єгор Чернєв - народний депутат України, «Слуга народу».

Модератори: Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан»; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент».

Коротко. Учасники заходу обговорять можливі інтеграційні проєкти у контексті задекларованої обома країнами євроінтеграції. Як Україна та Молдова можуть об’єднати свої зусилля реалізуючи прагнення до європейської інтеграції, які є механізми цього, чи може їм стати Східне партнерство? Яким є можливий приклад інтеграційних проєктів – у контексті реалізації презентованого президентом Зеленським проєкту автотраси «Київ – Кишинів»? Підтримка ініціатив, спрямованих на протидію російській агресії у регіоні.

Довідково. Україну та Молдову об’єднують спільні інтереси, як то, європейська та євроатлантична інтеграція та необхідність вирішення спільних проблем, а саме реформування усіх сфер життя, боротьба з корупцією та протидія негативному впливу РФ. Візит новообраного президента Республіки Молдова Маї Санду до Києва створює передумови для співпраці.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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