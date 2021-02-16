«МИ В ЕФІРІ плюс». Результати культурно-мистецького проєкту

16 лютого, 12:00 відбудеться пресконференція на тему: «Презентація результатів культурно-мистецького проєкту «МИ В ЕФІРІ плюс»

Організатор: ГО «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка ТВ» за підтримки Українського культурного фонду.

Спікери: Діна Ібрагімова - голова ГО «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ», керівник проєкту; Тетяна Лишневець - начальниця проєктного відділу Українського культурного фонду; Денис Савченко - голова правління ГО «КримSOS»; Ірина Крезуб - співзасновниця БО «Благодійний фонд «З теплом у серці».

Запрошені: Тетяна Баранцова - Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю; Катерина Безгинська - заступниця голови Луганської облдержадміністрації із соціальних та гуманітарних питань; Ліна Кущ - перший секретар Національної спілки журналістів України; Олеся Жураківська - заслужена артистка України; Марина Бриль - директор Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти; Аніфе Куртсеітова - голова ГО «Кримська родина»; Оксана Легеза - директорка Ужгородської гімназії №14 Ужгородської міської ради Закарпатської області; Жанна Громніцька - т. в. о. директора Бердичівської спеціальної школи Житомирської обласної ради; Наталія Московець - директорка ГО «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст»; Дарина Бойчук - учасниця проекту«МИ В ЕФІРІ плюс»; діти соціально вразливих категорій та їх батьки.

Коротко. Учасники заходу розкажуть як створювався проєкт, про його цікавинки та одержані результати. Також діти з інвалідністю по зору виконають музичний фрагмент із телепрограми про бандуру, а дитина з інвалідністю по слуху, що здійснила переклад жестовою мовою всіх телепрограм за проєктом та стала першою в Україні дитиною-сурдоперекладачем аудіовізуального контенту, розкриє секрети сурдоперекладу в дитячих телепрограмах.

Під час заходу буде продемонстровано відеофільм проєкту та фрагменти створених телепрограм.

Довідково. 106 дітей-переселенців зі Сходу України та АР Крим, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей віком від 6 до 17 років із 15 населених пунктів України стали телеведучими 7 нових випусків циклу дитячих пізнавальних культурно-мистецьких телепрограм із перекладом українською жестовою мовою, що поширюватимуться засобами медійного простору.

Організатори проєкту: ГО «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка ТВ», ГО «КримSOS», БО «Благодійний фонд «З теплом у серці» за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Культура плюс».

Контактна особа: Станіслав Гнутов, координатор проєкту «МИ В ЕФІРІ плюс», член Національної спілки журналістів України, тел.: 066-975-73-88, e-mail: tv.veselka@gmail.com

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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