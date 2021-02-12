Результати Індексу DCI: Чи став «Укроборонпром» прозорішим?

12 лютого, 14:00 - оприлюднення результатыв глобального «Індексу оборонних компаній» (DCI) програми Transparancy International Defence and Security

Організатор: Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО).

Учасники: Дмитро Наталуха - голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку; Світлана Панаіотіді - заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Юрій Гусєв - генеральний директор ДК «Укроборонпром»; Роман Бондар - перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром»; Олександр Калітенко - юридичний радник Transparency International Україна; Олена Трегуб - виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

Модератор: Севгіль Мусаєва - головна редакторка Української правди.

До участі запрошені: представники Кабінету Міністрів та незалежні експерти.

Коротко. Під час публічної презентації Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони підбиватиме підсумки Індексу DCІ. Зокрема, спікери будуть говорити про те, чи вдалося Укроборонпрому підвищити свою прозорість протягом останніх років, і що робити далі, щоб мінімізувати корупційні ризики у концерні?

Довідково. Світові військові витрати в 2019 році складали понад $1,9 трлн. Відтак, оборонна промисловість є основною мішенню для корупції через величезну кількість залучених грошей, тісні зв'язки між оборонними контрактами і політикою, а також надмірну секретність, в рамках якої працює сектор.

Індекс оборонних компаній (DCI) розроблений глобальною антикорупційною програмою Трансперенсі Інтернешнл Оборона та Безпека (TI-DS). Він вимірює прозорість і якість етичних та антикорупційних програм у найбільших світових оборонних компаніях, а також аналізує публічні зобов’язання відкритості, політик та процедур оборонних компаній у 134 найбільших світових оборонних компаніях.

Державний концерн «Укроборонпром» – єдина українська оборонна компанія, представлена в Індексі.

Подія на Фейсбук-сторінці Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони за посиланням: https://www.facebook.com/events/819482668604953/

Контактна особа: контентна асистентка Вишнівська Вікторія, e-mail: vVyshnivska@transparency.org, тел.: +38-050-880-41-25

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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