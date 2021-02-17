Підсумки діяльності Укрдержархіву за 2020 рік.Публічний звіт голови Державної архівної служби України

17 лютого о 14:00 відбудеться публічний звіт голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова (Зала 1).

Організатор: Державна архівна служба України.

Коротко. Під час звіту буде презентована інформація про результати роботи Державної архівної служби України у 2020 році за основними напрямами її діяльності.

Акредитація журналістів триватиме до 15:00 16.02.2021 року за електронною адресою: m.feshchenko@arch.gov.ua

Питання до спікера можна надсилати до 15:00 15.02.2021 року на електронну адресу: m.feshchenko@arch.gov.ua

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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