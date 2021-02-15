Розширення санкційного списку США: хто наступний?

15 лютого, 11:00 - пресконференція на тему: «Презентація результатів розслідування щодо мережі російських агентів для впливу на вибори у США та інформаційних атак на Україну»

Організатори: Громадська організація «Демократична Сокира»; Міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота «InformNapalm».

Учасники: Марк Савчук - голова Ради громадського контролю НАБУ, ГО «Демократична Сокира»; Михайло Макарук - спікер Міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти «InformNapalm»; Юрій Гудименко - співзасновник партії «Демократична Сокира», модератор.

Теми для обговорення:

1. Презентація результатів розслідування щодо організованої групи осіб, причетних до російської мережі впливу та дезінформації, яким вдалося дотепер уникнути санкцій за втручання у вибори президента США.

2. Оприлюднення інформації, яка підтверджує участь у дезінформаційній операції «плівки Деркача» зазначеної групи осіб, а також вказує на зв'язок між ними.

3. Викриття комунікаційних засобів і каналів для розповсюдження й легалізації недостовірних даних в українському інформаційному просторі та закордонних медіа.

Додаткова інформація за тел.: +380 (67) 916-36-63; e-mail: mail@sokyra.party

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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