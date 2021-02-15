Розширення санкційного списку США: хто наступний?
Організатори: Громадська організація «Демократична Сокира»; Міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота «InformNapalm».
Учасники: Марк Савчук - голова Ради громадського контролю НАБУ, ГО «Демократична Сокира»; Михайло Макарук - спікер Міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти «InformNapalm»; Юрій Гудименко - співзасновник партії «Демократична Сокира», модератор.
Теми для обговорення:
1. Презентація результатів розслідування щодо організованої групи осіб, причетних до російської мережі впливу та дезінформації, яким вдалося дотепер уникнути санкцій за втручання у вибори президента США.
2. Оприлюднення інформації, яка підтверджує участь у дезінформаційній операції «плівки Деркача» зазначеної групи осіб, а також вказує на зв'язок між ними.
3. Викриття комунікаційних засобів і каналів для розповсюдження й легалізації недостовірних даних в українському інформаційному просторі та закордонних медіа.
Додаткова інформація за тел.: +380 (67) 916-36-63; e-mail: mail@sokyra.party
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