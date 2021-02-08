8 лютого, 14:00 - пресконференція з нагоди підписання Меморандуму про розвиток відвідування території зони відчуження

Організатор: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Учасники: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Роман Абрамовський - міністр захисту довкілля та природних ресурсів України; Мар’яна Олеськів - голова Державного агентства розвитку туризму України; Андрій Пляцко - т. в. о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Коротко. Підписання Меморандуму про співпрацю з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку відвідування території зони відчуження між Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, Державним агентством розвитку туризму та Державним агентством з управління зоною відчуження.

Меморандум має сприяти розвитку туристичної привабливості Чорнобильської зони та перетворенню її в туристичний магніт України. Він дасть можливість відвідувачам познайомитися з культурною спадщиною Київського Полісся та природнім різноманіттям краю. Це має стимулювати відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також Меморандум стане поштовхом для суспільного обговорення трагедії на національному та міжнародному рівнях.

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