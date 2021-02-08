8 лютого, 12:00 - міжнародний круглий стіл: «Світові практики захисту інформаційного простору держави від інформаційної агресії»

Організатор: Міжнародний центр протидії російській пропаганді.

До участі запрошені: Олексій Арестович - радник голови Офісу Президента України з стратегічних комунікацій (Україна); Микита Потураєв - народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики (Україна); Фуад Алієв - журналіст та режисер (Азербайджан); Павлюк Биковський - медіаексперт, аналітик проєкта Media IQ (Білорусь); Іраклі Варшаломідзе - експерт Міжнародного центру протидії російській пропаганді (Грузія); Єрмєк Наримбай - політолог (Казахстан); Стасіс Каушиніс - директор Фонду сприяння захисту громадян (Литва); Михайло Красюк - медіаконсультант (Польща).

Модератор: Юрій Кочевенко - директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді.

Коротко. Під час круглого столу міжнародні експерти обговорять досвід різних країн із захисту власного інформаційного простору від пропаганди та руйнівних інформаційних впливів. Також вони розглянуть питання, де саме проходить межа між свободою слова та необхідністю давати відсіч інформаційній агресії, зокрема під час ведення гібридних бойових дій.

Крім цього, вони обговорять рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій до телеканалів «112 Україна», Newsone та ZIK.

Довідково. Міжнародний центр протидії російській пропаганді - це неурядова організація, метою якої є об'єднання міжнародних зусиль з протидії кремлівській інформаційній агресії. Команду Центру складають фахівці з комунікацій, психології, соціології та кібербезпеки, дипломати, журналісти, добровольці з України, Грузії, Литви, Латвії, Польщі, Білорусі та інших країн.

Акредитація представників ЗМІ: editor.vib@gmail.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк