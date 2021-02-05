Презентація видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1»

5 лютого, 10:00 - презентація інформаційно-практичного видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1»

Організатор: Урядова уповноважена з питань ґендерної політики.

Учасники та учасниці: Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань ґендерної політики; Лілія Грудко - керівниця програми «Безпека людини» КП ОБСЄ в Україні; Олена Суслова - голова Інформаційного консультативного жіночого центру; Наталія Богданова - представниця Міністерства соціальної політики України; Ольга Перунова - представниця Міністерства внутрішніх справ України; Оксана Кисельова - ґендерна експертка; Лілія Гонюкова - представниця Національної академії державного управління при Президентові України; Елла Ламах - представниця ГО «Центр «Розвиток демократії»; Марина Легенька - представниця ГО «Ла Страда-Україна»; Олександр Остапенко - головний спеціаліст Апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики; Марфа Скорик - представниця БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень».

Коротко. Інформаційно-практичне видання «Ґендерна політика в нормативно-правових актах. Частина 1» зосереджується на питаннях нормативно-правового забезпечення формування та реалізації державної політики у галузі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні. Розглядається становлення та розвиток законодавства та підходів до формування державної ґендерної політики, аналізуються загальні підходи, механізми та інструменти її реалізації.

Більше інформації за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/events/5-lyutogo-katerina-levchenko-vizme-uchast-u-prezentaciyi-informacijno-praktichnogo-vidannya-genderna-politika-v-normativno-pravovih-aktah-chastina-1?v=601a9971f414f

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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