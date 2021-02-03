Антитютюновий законопроєкт №4358 втілить очікування українців щодо картинок на сигаретних пачках - дослідження КМІС

3 лютого, 10:30 - Презентація результатів соціологічного дослідження щодо тестування й порівняння попереджень на упаковках тютюнових виробів

Організатор: Центр громадянського представництва «Життя».

Запрошені: Ірина Руденко - директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України; Владислав Збанацький - заступник генерального директора ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»; Олександр Щербатюк - координатор проєктів Київського міжнародного інституту соціології; Оксана Левицька - координатор проєктів ГО “Життя”.

Коротко. Учасники пресконференції представлять основні висновки дослідження КМІС та обговорять необхідність запровадження нових медичних попереджень на сигаретних пачках відповідно до міжнародних стандартів.

Сигаретна упаковка — важливий канал комунікації виробників тютюнової продукції зі своїм споживачем. За допомогою привабливого дизайну тютюнові компанії залучають молодь до лав курців, адже саме вони найбільше піддаються маніпулятивному маркетинговому впливу. Натомість тютюнова упаковка має бути засобом інформування про наслідки куріння, тому попередження на сигаретній пачці мають велике значення для ефективної боротьби з тютюном.

Довідково. Медичні попередження на упаковках тютюнових виробів складаються з картинок, які ілюструють реальні наслідки куріння, та відповідного текстового напису. Щоб бути ефективними, попередження повинні бути достатньо великими та розміщуватися на обох сторонах пачки. Відповідно до Директиви 2014/40/ЄС, Україна повинна збільшити розмір медичного попередження на пачках сигарет до 65% (тобто попередження покривають 65% пачки).

Контактна особа: Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя», 063 344 12 69, dmytro.p@center-life.org

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTVhttps://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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