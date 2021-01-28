28 січня, 10:00 - публічний звіт тимчасово виконуючого обов’язки голови Держенергоефективності Костянтина Гури

Організатор: Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

Програма заходу:

10:00 – 10:30 – презентація публічного звіту;

10:30 – 11:00 – запитання та відповіді.

Ключові питання:

- енергоємність вітчизняної економіки та шляхи вирішення цього питання;

- крос-секторальний розвиток сфери енергоефективності (у житловому секторі, бюджетній сфері, промисловості та ін.);

- «теплі кредити» як програма допомоги населенню для утеплення осель та зменшення витрат на комунальні послуги: ефективність програми та плани на 2021 рік;

- ініціатива створення Фонду декарбонізації: механізм роботи та перспективи;

- сертифікація енергоефективності будівель: стан впровадження;

- розробка нової державної програми з енергоефективності на 2022-2026 роки;

- попит українських домогосподарств на сонячні електростанції;

- зелені облігації як новий інструмент фінансування «зелених» проєктів;

- пакет законопроєктів для активізації розвитку біоенергетики та інші.

Контактна особа: Таїсія Заїка, заступник начальника Управління – начальник відділу популяризації та зв’язків зі ЗМІ Управління комунікації та зв’язків з громадськістю, тел.: +38 (044) 590-59-65.

Реєстрація учасників та акредитація ЗМІ є обов’язковими та здійснюються до 17:00 27 січня за електронною адресою: saeepressa@gmail.com та тел.: (044) 590-59-65, 096-906-85-95.

Представники ЗМІ також можуть надіслати питання спікеру заздалегідь до 17:00 26 січня за електронною адресою: saeepressa@gmail.com.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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