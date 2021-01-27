27 січня, 11:30 - пресконференція на тему: «Збройний конфлікт на Сході: що про нього знатимуть українці через 25 років?»

Організатор: Національна платформа «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію».

До участі запрошені: Олег Саакян - координатор робочої групи Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію»; Антон Дробович - кандидат філософських наук, голова Українського інституту національної пам’яті; Олег Мартиненко - доктор юридичних наук, професор, аналітик Української Гельсінської спілки з прав людини; Ірина Ейгельсон - кандидат психологічних наук, конфліктолог, член мережі Глобальне партнерство з запобігання збройним конфліктам (GPPAC); Тетяна Кисельова - кандидат юридичних наук, DPhil, доцент, голова Центру досліджень медіації та діалогу Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Олексій Біда - координатор Центру Документування УГСПЛ; Оксана Довгополова - докторка філософських наук, професорка кафедри філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кураторка проєкту публічної історії «Минуле/Майбутнє/Мистецтво».

Коротко. Учасники пресконференції презентують дослідження «Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції».

Також вони поділяться думками щодо того, як перехідне правосуддя та діалоги можуть забезпечити право на правду та історичну пам’ять. Зокрема, йтиметься про документування подій російсько-української війни, підходи до увічнення пам’яті про жертв та пошук суспільного консенсусу стосовно змісту новітньої історії України.

Дослідження «Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції» здійснене за ініціативи Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» та підтримки Європейського союзу у партнерстві з Центром досліджень медіації та діалогу Національного університету «Києво-Могилянська академія» й Українським незалежним центром політичних досліджень.

Реєстрація на захід та акредитація представників ЗМІ обов’язкові за посиланням: https://forms.gle/Gc1jfGJQUsPU9gEc6.

Додаткова інформація за тел.: +380 97 988 91 41,

e-mail: natplatformdialogue@gmail.com (Олександр).

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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