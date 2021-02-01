1 лютого, 12:00 - пресконференція на тему: «Нова редакція Закону про політичні партії: мета та основні новели»

Організатор: Центр політико-правових реформ.

Спікери: Юлія Кириченко – член правління Центру політико-правових реформ, співголова ради Реанімаційного пакету реформ, модератор; Ольга Айвазовська – голова правління Громадянської мережі «ОПОРА»; Юлія Зальцберг – експерт IFES з питань політичного фінансування та виборчих процесів, голова громадської організації «Інтегріті ЮА»; Олександра Гліжинська – виконавчий директор Інституту «Республіка», співзасновник ВІ «Активна Громада».

Питання до обговорення:

1. Основна мета та завдання законопроєкту.

2. Основні новели щодо статусу політичних партій.

3. Основні новели щодо фінансової діяльності політичних партій.

Коротко. Згідно з опитуванням громадської думки Центру Разумкова 73,2% громадян не довіряють політичним партіям. Рівень спілкування між політичними партіями та громадянами під час міжвиборчого періоду зведений до мінімуму. Для виправлення такої ситуації була розроблена нова редакція Закону про політичні партії, яку представлять профільні експерти.

Довідково. Пресконференція організована Центром політико-правових реформ у партнерстві з Громадянською мережею «ОПОРА», Громадською організацією «Інтегріті ЮА» та Всеукраїнською ініціативою «Активна Громада» за фінансової підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги (UK aid) від уряду Великої Британії.

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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