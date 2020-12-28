28 грудня, 11:00 - пресконференція на тему: «Підсумки роботи в 2020 році. Соціальна політика-2021»

Спікер: Галина Третьякова - голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Акредитація представників ЗМІ за електронною адресою: perepelytsia-o@rada.gov.ua Дійсна лише після отримання листа-підтвердження.

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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