24 грудня, 9:30 - круглий стіл на тему: «СТОП Фальсифікат». Масло солодковершкове II етап. Які проблеми насправді приховані?»

Організатор: ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів».

Учасники: Тарас Висоцький - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Владислава Магалецька - голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів; Віталій Башинський - голова Громадської ради при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів; Вадим Чагаровський - голова наглядової ради Спілки молочних підприємств України; Ольга Трофімцева - радник президента Торгово-промислової палати України; Владислава Миронова - голова ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів».

Питання до обговорення:

Результати I етапу: необхідність II етапу.

Чи є провина виробника у фальсифікації?

Як вирішити проблему, щоб не допустити виробництво та реалізацію фальсифікованої продукції?

Коротко. Учасники заходу представлять результати дослідження якості та безпечності солодковершкового масла, яке здійснювали представники ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів».

Довідково. Мета проєкту «СТОП Фальсифікат» - очищення українського ринку від низькосортної та небезпечної продукції, захист споживача від недобросовісних виробників, підтримка та надання переваг добросовісним виробникам, відновлення репутації українських товарів на міжнародному ринку.

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У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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